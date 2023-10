Oso entra hasta la cocina de un domicilio en Santa Catarina

Cada vez son más los avistamientos de osos en el área metropolitana de Monterrey, pero además los ejemplares captados son más grandes.

Regularmente, estos ejemplares son vistos deambulando en las calles de zonas habitacionales, hurgando entre los botes de basura por comida, pero recientemente un oso se metió hasta la ¡cocina!

Los hechos se registraron en un domicilio del Fraccionamiento Las Fincas en Valle Poniente en Santa Catarina.

Un video que circula en redes sociales muestra a un oso saliendo por una ventana de la casa cuando los dueños que acababan de llegar, tuvieron que esperar a bordo de su vehículo por seguridad.

Las imágenes fueron captadas por otros vecinos del fraccionamiento que iban pasando.

Las personas que grabaron el momento se mostraron sorprendidos al ver que el animal salía del domicilio.

Trascendió que de acuerdo con la empleada doméstica, el oso logró abrir el refrigerador y se llevó trozos de salmón y fruta.

En el video se alcanza a ver cuando el animal se aleja del domicilio y se dirige hacia las montañas de la Sierra Madre Oriental.

Protección Civil de Nuevo León pide a la ciudadanía que ante el avistamiento de un oso no pongas en riesgo tu vida y ofreció algunas recomendaciones.

Si te encuentras un oso

-Conserva la calma

-No te acerques

-No lo alimentes

-No le arrojes piedras, ni objetos

-No intentes tomarle fotos de cerca

-No lo molestes

Y ante cualquier avistamiento de estos animales reportarlo de inmediato a la línea de emergencia 911.