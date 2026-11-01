Oso entra a vivienda en San Pedro y termina herido

Por: David Cázares 31 Octubre 2026, 22:18 Compartir

Cámaras de videovigilancia registraron la incursión del ejemplar que buscaba alimento en el domicilio donde una vez dentro, el animal destruyó un cristal

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Un oso que fue captado en video ingresando a una vivienda en San Pedro se habría lastimado al romper un vidrio de la cocina. El avistamiento se registró en la colonia Colinas de San Ángel durante la madrugada del sábado. Cámaras captan al oso dentro de la vivienda Cámaras de videovigilancia registraron la incursión del ejemplar que buscaba alimento en el domicilio. De acuerdo con los vecinos, una vez dentro, el animal destruyó un cristal y se cortó. Habitantes encuentran marcas de sangre Y es que durante la mañana los habitantes encontraron marcas de sangre presumiblemente del oso. La historia fue compartida por los residentes del sector a través de las redes sociales.