Oso entra a una vivienda y causa destrozos en San Pedro

Durante su paso, se realizaron diversas maniobras para ahuyentar al ejemplar utilizando una corneta de aire, para no causarle algún daño

El avistamiento de un oso al interior de un domicilio movilizó a los elementos de Protección Civil de Nuevo León, hasta el cruce de las calles Valladolid y Santander, en el fraccionamiento Bosques del Ángel, en el municipio de San Pedro.

El ejemplar ingresó hasta la parte trasera de la vivienda

Al lugar arribó una unidad de la corporación en conjunto con Protección Civil municipal, quienes entrevistaron a la persona encargada de cuidar la propiedad, quien mencionó que el oso se metió a la casa, cruzando hasta la parte trasera que da hacia el bosque.

Utilizaron una corneta de aire para ahuyentarlo

Durante su paso al interior de la vivienda, el animal realizó diversos destrozos. Durante su paso, se realizaron diversas maniobras para ahuyentar al ejemplar utilizando una corneta de aire, para no causarle algún daño; se descartaron riesgos en el lugar y personas lesionadas.