Oso entra a domicilio en San Pedro y come tamales

Un oso ingresó a una vivienda de la colonia Olinalá, en San Pedro, abrió el refrigerador y consumió tamales antes de retirarse

Tu navegador no soporta el elemento de video.

Un oso ingresó durante la madrugada de este sábado a un domicilio ubicado en la colonia Olinalá, en el municipio de San Pedro Garza García, donde causó daños mínimos y encontró alimentos en un refrigerador.

Protección Civil de Nuevo León informó que el reporte se originó alrededor de las 00:45 horas en un inmueble ubicado en la calle Mora, donde el propietario señaló que el ejemplar había entrado a la vivienda.

De acuerdo con el reporte, el oso abrió el refrigerador y sustrajo alimentos, entre ellos tamales, que posteriormente consumió.

El propietario también indicó que el ejemplar salió del domicilio por la parte posterior del inmueble y se retiró del lugar.

Realizan inspección en la zona

Personal de Protección Civil de Nuevo León acudió al domicilio para realizar una inspección tanto del inmueble como del área inmediata.

Durante el recorrido no fue localizado nuevamente el oso, por lo que al momento de la valoración no se detectó la presencia del ejemplar ni una situación de riesgo inmediato para los habitantes.

Emiten recomendaciones ante nuevos avistamientos

Las autoridades recomendaron al propietario mantener cerradas las puertas y accesos de la vivienda, así como evitar dejar alimentos o residuos que puedan atraer al animal.

También se pidió dar aviso a las autoridades correspondientes en caso de que el oso vuelva a ser observado en la zona.