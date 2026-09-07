Oso del Río La Silla está sano; solo descansaba: PVSNL

Parques y Vida Silvestre confirmó que el animal descansa en la zona y exhortó a la población a no dejar basura en la calle.

En relación con las imágenes difundidas sobre la presencia de un oso en las inmediaciones del Río La Silla, personal especializado de Parques y Vida Silvestre de Nuevo León (PVSNL) aclaró que el ejemplar no presenta lesiones ni muestra signos de enfermedad, por lo que descartó que requiera atención médica inmediata.

“A partir del análisis de las imágenes difundidas, personal especializado de Parques y Vida Silvestre de Nuevo León (PVSNL) determinó que el ejemplar no presenta evidencia de lesiones ni existen elementos que permitan afirmar que se encuentre enfermo o que requiera atencion medica”, informó la autoridad estatal.

La dependencia precisó que el animal utiliza la sombra del cauce únicamente como área de descanso, lo cual constituye un comportamiento habitual de la especie.

De acuerdo con las autoridades locales, se trata del mismo oso que fue atendido y valorado por veterinarios de la institución el pasado 24 de agosto, tras ser localizado en la colonia Mederos consumiendo desechos urbanos.

“Durante su recuperación anestésica presentó varios episodios de vomito con abundante material plástico en el contenido gastrointestinal, lo que confirmó el consumo de basura como fuente de alimento”, se agregó en el comunicado.

Ante esta situación, PVSNL enfatizó que la problemática de fondo no es el resguardo del oso debajo del puente, sino la permanente disponibilidad de residuos alimenticios y basura en las colonias aledañas.

Mientras la fauna silvestre continúe encontrando alimento accesible en áreas urbanizadas, seguirá siendo atraída hacia los asentamientos humanos.

Por ello, la dependencia estatal reiteró el llamado urgente a la ciudadanía para resguardar de forma adecuada los residuos domésticos.