'Oso Bambi' queda herido tras ser atropellado en La Estanzuela

Después del impacto, el animal logró desplazarse hasta refugiarse en el interior de un sistema de drenaje pluvial, donde quedó con diversas heridas

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El mismo oso que hace aproximadamente dos semanas se volvió conocido entre habitantes del sur de Monterrey, luego de ser localizado debajo de un paso elevado mientras disfrutaba tranquilamente de una siesta, ahora se encuentra herido tras haber sido atropellado durante la madrugada en la colonia La Estanzuela.

“Bambi”, como es conocido por vecinos de la zona, fue localizado alrededor de las 3:00 horas sobre la avenida Camino al Diente, en su cruce con Fernández de Castro, donde una camioneta tipo pickup Dodge RAM presuntamente lo impactó.

De acuerdo con fuentes policiacas, el vehículo habría circulado a exceso de velocidad y, tras golpear al oso, también habría ocasionado daños en un poste ubicado en el sector.

Después del impacto, el animal logró desplazarse hasta refugiarse en el interior de un sistema de drenaje pluvial, donde quedó con diversas heridas y aparentes fracturas.

Testigos señalaron que tras el accidente habría quedado en el lugar una placa de circulación de la camioneta involucrada; sin embargo, durante la mañana ya no se encontraba en el sitio.

A pocos metros del punto donde ocurrió el atropello se encuentran cámaras de seguridad del C4 de Monterrey, cuyas imágenes podrían ser incorporadas a la investigación para establecer la dinámica del accidente y tratar de identificar al vehículo involucrado.

Fue al filo de las 11:00 horas cuando personal de Parques y Vida Silvestre de Nuevo León logró sedar al oso para poder extraerlo del sistema de drenaje pluvial.

Una vez fuera del lugar, “Bambi” fue trasladado a un centro veterinario, donde será examinado para determinar la gravedad de las lesiones que sufrió durante el atropello y recibirá atención para sus heridas.

Así, el oso que hace apenas un par de semanas era observado descansando tranquilamente bajo un paso elevado, terminó siendo rescatado horas después de sobrevivir a un atropello y quedar refugiado en un drenaje, a la espera de atención veterinaria.