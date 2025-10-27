Osita 'Mina' muestra avances en rehabilitación; continúa grave

Fundación Invictus detalló que a pesar de permanecer en terapia intensiva, se reportó una evolución positiva en su estado de salud

La osita “Mina” continúa mostrando signos de mejoría en su proceso de rehabilitación, a pesar de que su estado de salud sigue siendo delicado y permanece en terapia intensiva, informó la Fundación Invictus.

El ejemplar, que estuvo en el Parque Zoológico La Pastora, se encuentra actualmente bajo el cuidado intensivo de la fundación, donde se ha reportado una evolución positiva, aunque lenta.

A través de un mensaje compartido este sábado en redes sociales bajo el nombre de la osa, la Fundación Invictus actualizó sobre su estado.

“Hola soy Mina. Gracias por estar pendiente de mí. En #FundaciónInvictus he encontrado paz y me acompañan en este proceso de rehabilitación. Gracias. Avanzando de poco en poco. Aún en estado crítico, aún en terapia intensiva... estable y logrando avances”, se lee en la publicación de la fundación, ubicada en Pachuca, Hidalgo.

La fundación, que ha documentado los tratamientos y atenciones de Mina, reiteró el principio ético que rige el proceso de recuperación.

“El cautiverio solo se justifica cuando es de carácter transitorio y rehabilitatorio, si no se piensa en el bienestar del cautivo y/o especie eso es esclavitud”, escribió la directora Erika Ortigoza Vázquez.

La rehabilitación de la osa Mina, que sufrió de severa desnutrición y otros padecimientos en su piel, es un proceso que requiere vigilancia constante y tratamientos especializados, según han señalado los expertos.

La difusión de sus avances busca crear conciencia sobre la protección y el bienestar de la fauna silvestre en cautiverio.