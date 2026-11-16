De acuerdo con el reporte de las autoridades, la osezna fue localizada en condiciones de desnutrición y debilidad, por lo que recibió atención veterinaria

Una cría de oso negro americano, de aproximadamente 10 a 11 meses de edad, fue trasladada a Bioparque Estrella para recibir atención especializada y continuar su proceso de recuperación, luego de ser rescatada en el municipio de El Carmen, informó Parques y Vida Silvestre de Nuevo León (PVSNL)

Osezna recibe atención por desnutrición y debilidad

De acuerdo con el reporte de las autoridades, la osezna fue localizada en condiciones de desnutrición y debilidad, por lo que recibió atención veterinaria y cuidados iniciales por parte del equipo que participó en su rescate.

Posteriormente, fue entregada a personal del parque, que se encargará de brindarle atención y seguimiento durante su recuperación.

“La osezna, de aproximadamente 10 a 11 meses de edad, fue localizada en condiciones de desnutrición y debilidad, por lo que recibió atención veterinaria y cuidados iniciales por parte de nuestro equipo”, informó la dependencia estatal.

Buscan que regrese a su hábitat natural

El objetivo es que, una vez que las condiciones lo permitan, el ejemplar pueda ser reincorporado.