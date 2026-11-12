Osa y su osezno son captados en colegio de Monterrey

Una osa y su osezno fueron vistos en una jardinera frente a un colegio al sur de Monterrey, lo que movilizó a Protección Civil

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Una familia de osos sorprendió a maestros y alumnos de un colegio, ubicado en la zona de Valle de Bosquencinos, en Monterrey, luego de que los ejemplares fueran vistos cerca del plantel educativo.

El avistamiento fue reportado por integrantes del Colegio Instituto Bilingüe La Silla, lo que movilizó a elementos de Protección Civil de Nuevo León, quienes acudieron al sector para resguardar el área y evitar que alguna persona se acercara a los animales.

Durante su recorrido, los osos se desplazaron hasta el acceso de una privada cercana, donde permanecieron algunos minutos. En el lugar, los ejemplares fueron captados mientras se movían y jugaban, mientras la osa adulta, que portaba un arete de identificación, se mantenía al pendiente de sus crías.

Bajo la vigilancia de los elementos de Protección Civil, la familia continuó su camino en dirección a la sierra, sin que se reportaran personas lesionadas ni daños.

Ante este tipo de avistamientos, las autoridades recomiendan no acercarse a los osos, evitar alimentarlos o intentar fotografiarlos a corta distancia, mantener la basura y los alimentos fuera de su alcance y reportar su presencia al 911.

La presencia de estos animales en zonas habitacionales recuerda la importancia de mantener la distancia y permitir que continúen su camino hacia su hábitat natural.