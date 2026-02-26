Osa Mina presenta mejoría a cinco meses de su traslado

La Fundación Invictus hizo el llamado al apoyo para poder llevar a la osa a una vida digna con los apoyos para continuar con mejoría

La Fundación Invictus continúa con el tratamiento de la osa Mina, ejemplar que fue rescatado del Zoológico La Pastora luego de que se viralizara su estado de salud, por lo que continúan con actividades como la venta de osos de peluches para costear su tratamiento.

Ahora, cinco meses después de su situación, Mina ya presenta una mejor movilidad en su estancia en Pachuca, Hidalgo.

Sin embargo, la fundación hace aún el llamado al apoyo para poder llevar a la osa a una vida digna con los apoyos para continuar con mejoría.