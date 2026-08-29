Orgulloso de ser abuelo y compartir su legado en la lucha libre

Con más de 37 años como luchador, Cirio Negro comparte con sus nietos su sabiduría en el ring con el propósito de forjar grandes exponentes de este deporte

Cada 28 de agosto se celebra el Día Nacional de las Personas Adultas Mayores, una fecha dedicada a reconocer y agradecer las enseñanzas y experiencias que brindan, sin embargo, en México se le conoce como el Día de los Abuelitos.

De forma popular se considera esta fecha para honrar a los abuelos, por el amor y sabiduría que dan, uno de ellos es Cirio Negro primero, quien ha ganado grandes reconocimientos a lo largo de su carrera como luchador profesional, sin embargo el más importante fue convertirse en abuelo.

“Orgulloso primeramente ser abuelito, ya con 54 años de vida, ya para cumplir casi 55 ahora en septiembre. Qué más que con este deporte que nos gusta y tratar de transmitirlo, pues me gustó también para mi familia para que siga la dinastía de los cirios”, expresó.

Cirio Negro lleva 37 años como luchador profesional, logrando presentarse en la Arena Coliseo y Monumental Monterrey, con el paso del tiempo decidió que la dinastía debería continuar.

Hoy todavía sube al ring, y con él sus tres estudiantes y luchadores: Lady Cirio, El Hijo del Cirio Negro y El Hijo del Cirio Negro Jr., sus nietos.

Cada uno de ellos ha recibido el mejor entrenamiento, por parte de su abuelo, que con disciplina, quebradoras, hurracaranas y mucho amor, han llegado a los cuadriláteros.

El más pequeño de sus nietos, apenas con 10 años, ya sueña con llegar a ser como su abuelo Cirio Negro.

Para Cirio Negro, no hay mejor que compartir con los nietos y seguir con la dinastía.

El 28 de agosto Día Nacional de las Personas Adultas Mayores, es momento de abrazar y aplaudir todas las palabras y enseñanzas que nos dejan.