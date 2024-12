¡Orgullo de Linares! Gana concurso internacional de belleza

Elisa Sena Lozoya, originaria de Linares, Nuevo León, puso el nombre de México en alto al coronarse en un certamen de belleza internacional realizado en Punta Cana, República Dominicana.

La joven representó a nuestro país en el certamen internacional Miss Beauty World coronándose como "Best of the Best Beauty World", la máxima corona y título que otorga la organización.

Sena Lozoya cumplió con todas sus expectativas obteniendo el puntaje más alto durante toda la competencia que contó con 30 participantes.

La joven linarense recibió la corona y un trofeo de parte de otras mujeres que forman parte del certamen.

"Será un año de mucho crecimiento, trabajando de la mano con la marca internacional y llevando por todo mi país y por el mundo la belleza con propósito", escribió Elisa en un mensaje de agradecimiento en sus redes sociales.

Elisa Sena Lozoya es egresada de la carrera de Ingeniería Geofísica en la Facultad de Ciencias de la Tierra (FCT) de la Universidad Autónoma de Nuevo León (UANL) participó en el certamen conocido como.

¿Que es Beauty World International?

La Organización Beauty World International es un certamen de belleza con impacto Internacional para niñas, jóvenes y mujeres del mundo. El certamen busca impulsar el talento, la seguridad y el desarrollo de cada una de las candidatas y reinas, la organización.

Bajo el lema "Más que belleza es el propósito", el certamen destacó su compromiso con la labor social, la conciencia ambiental y el desarrollo del liderazgo entre sus candidatas y reinas.





