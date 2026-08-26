Organizan en García batalla de 'farmeando aura'

Por: Fernanda Izaguirre 24 Agosto 2026, 15:33 Compartir

El festival Mucha Chada de Oro Fest 2.0 llegará a García este 27 de agosto con retas de freestyle y carreras de botargas.

Tu navegador no soporta el elemento de video.

El festival de "Mucha Chada de Oro Fest 2.0" invita a todos los jóvenes a participar en la primera batalla "farmeando aura" organizada en Nuevo León. La Dirección de Juventud, bajo la administración de la directora Daniela Adriano, invita a todos este próximo 27 de agosto de 12:00 p.m. a 5:00 p.m. a ser parte de este festival que tendrá lugar en el parque acuático "El General". La funcionaria destacó que el objetivo de este evento es que los jóvenes encuentren lugares seguros para expresarse.



Durante el evento, los asistentes podrán disfrutar de DJ en vivo, rifas, retas de freestyle, carreras de botargas, actividades de convivencia y mucho más. Con este evento, el gobierno de García, encabezado por el alcalde Manuel Guerra Cavazos, busca impulsar la cultura, el arte y la música en los jóvenes, así como crear espacios donde los jóvenes puedan desarrollar sus capacidades, mostrar su talento y convivir en entornos seguros, positivos y dinámicos.