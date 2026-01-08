Organiza tus finanzas con apps de administración

Por: Maguelsy Caballero 07 Enero 2026, 07:12 Compartir

Con el comienzo de un nuevo año muchas personas buscan poner en orden sus finanzas personales: ahorrar más y reducir gastos innecesarios

Con el arranque de un nuevo año, muchas personas buscan ordenar sus finanzas personales. Ahorrar, reducir gastos innecesarios y crear un presupuesto sostenible son algunos de los propósitos más comunes para este 2026.



Aunque aún se utilizan métodos tradicionales como el ahorro en efectivo o el registro de gastos en hojas de cálculo, cada vez más personas recurren a aplicaciones móviles para administrar mejor su dinero. Estas herramientas digitales permiten establecer metas, controlar gastos y planear el ahorro de forma más clara y personalizada.



Especialistas en finanzas señalan que en México existen diversas aplicaciones disponibles para Android y iOS que ayudan a crear planes financieros de acuerdo con los ingresos y objetivos de cada usuario.



Una de las opciones más accesibles es ChatGPT, que puede generar un plan financiero anual a partir de datos como ingresos, gastos fijos, deudas y metas personales, ofreciendo recomendaciones para mejorar la administración del dinero.



Otras aplicaciones brindan un seguimiento más detallado, como You Need a Budget, que asigna un propósito a cada peso que se gana, ayudando a reducir gastos innecesarios y priorizar el ahorro, o Good Budget, que permite organizar pagos de servicios, alimentos y otros gastos cotidianos.



Expertos coinciden en que, más allá de la herramienta que se elija, la clave para cumplir los objetivos financieros este año será la disciplina y constancia en el manejo del dinero.