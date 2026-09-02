Organiza García la primera batalla de 'farmeo de aura' en NL

El evento reunió a más de 1,500 niñas, niños, adolescentes y jóvenes en torno a la música, la cultura urbana, el freestyle y diversas dinámicas recreativas

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En una jornada sin precedentes para las nuevas generaciones, el Gobierno Municipal de García, encabezado por el alcalde Manuel Guerra Cavazos, celebró el “Muchachada de Oro Fest 2.0” en el Parque Acuático “El General”.

El evento reunió a más de 1,500 niñas, niños, adolescentes y jóvenes en torno a la música, la cultura urbana, el freestyle y diversas dinámicas recreativas.

El atractivo central de la jornada fue la realización de la primera batalla “Farmeando Aura” en el estado de Nuevo León. Inspirada en las nuevas tendencias virales de las juventudes, la competencia puso a prueba la rapidez mental, la improvisación y el talento de los participantes a través de rimas y batallas de freestyle, convirtiendo el escenario en una plataforma de expresión y diversión segura.

“¡Que viva mi muchachada de oro!”, expresó el edil Manuel Guerra Cavazos durante el encuentro, donde convivió de cerca con las y los asistentes.

La actividad, organizada a través de la Dirección de Juventud como parte de la Administración 2024-2027, busca abrir espacios públicos dinámicos e incluyentes que fortalezcan el tejido social y promuevan el sentido de pertenencia.

Por su parte, la directora de Juventud, Daniela Adriano, destacó que el festival forma parte de una estrategia integral orientada a colocar a las juventudes en el centro de las políticas comunitarias.

Subrayó que estas acciones permiten que las nuevas generaciones dejen de ser simples espectadoras para convertirse en protagonistas activas de su entorno.

Además de las batallas de rimas, los jóvenes disfrutaron de DJ en vivo, retos de freestyle, carreras de botargas y rifas de atractivos premios, entre los que destacaron laptops, teléfonos celulares, un PlayStation 5 y camisetas oficiales de Tigres y Rayados.

Con este tipo de encuentros, la administración municipal de García reafirma su compromiso de continuar conectando con los lenguajes y formas de expresión contemporáneas de los jóvenes, consolidando al municipio como un espacio de oportunidades, desarrollo creativo y participación activa para su juventud.