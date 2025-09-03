Ordenan nombrar nuevo magistrado de Justicia Administrativa

Con 22 votos a favor y 9 abstenciones, se aprobó el dictamen antes leído en la Comisión de Seguridad y Justicia, donde se ordenó reconocer al magistrado

A pesar de la abstención de Movimiento Ciudadano y la ausencia de Morena en el tablero, el Congreso del Estado ordenó al Tribunal de Justicia Administrativa nombrar a Rodrigo Maldonado Corpus como magistrado.

Con 22 votos a favor y 9 abstenciones, fue que se aprobó el dictamen antes leído en la Comisión de Seguridad y Justicia, en donde se ordenó hacer el reconocimiento del magistrado, mientras se resuelve el amparo que se tiene por parte del mismo.

Este nombramiento se pide luego de que Roberto Rodríguez renunciara a su puesto como Magistrado Presidente de este tribunal y comenzara una disputa entre Karla Rodríguez y Ethel Maldonado, magistradas también, por la presidencia de este organismo.

Sin embargo, aunque el Congreso hizo el nombramiento, el presidente de la Comisión de Justicia, el priista Javier Caballero aseguró que este ordenamiento no es para nombrarlo presidente, sino para llenar la vacante que dejó Rodríguez.

“Lo que se acaba de acordar es ordenarle al Tribunal que lo reconozca (a Rodrigo Maldonado Corpus) como magistrado, ya ellos tendrán su proceso interno para elegir a su presidente, s un tema de autonomía del Tribunal.

“Nosotros simplemente estamos reconociendo y dándole la instrucción al Tribunal de que también acate la resolución del Poder Judicial, en esta situación del amparo que presento e insisto, es un tema de ordenamiento, de acatar lo que otra autoridad está ordenando”, dijo Javier Caballero.

En el pleno, se aprobó con los votos a favor de las bancadas del PRI, PAN y PRD, más el voto 22 de Rocío Montalvo que es una diputada independiente, las nueve abstenciones fueron de todos los diputados de Movimiento Ciudadano (MC).

Y los diputados de Morena aunque se encontraban en el pleno en sus lugares y con sus teléfonos para votar en la mano, decidieron no emitir postura alguna.

“El coordinador (de Morena) me vino a manifestar que desde su punto de vista fue un tema que s tramitó en ‘fast track’, que no era necesario, pero la Comisión de Justicia determinó que lo más importante era poder ratificar al magistrado Maldonado, porque hay una vacante en el Tribunal de Justicia Administrativa, por lo que quiero creer que fue esa diferencia la que los orilló a los diputados de Morena actuar de esa manera, a no votar.

“Creo que fue alguna manifestación, no entendemos poque es un proceso que requería la urgencia necesaria porque es una vacante que hay y una sentencia que no se había acatado desde el 2024”, agregó el diputado coordinador del PAN, Carlos de la Fuente.

Por us parte, la coordinadora de Movimiento Ciudadano indicó que ella y su bancada se mantendrían en abstención, porque no correspondía al Congreso hacer la designación inmediata.

“Existe un juicio de amparo que todavía no causa una ejecutoria definitiva, en tal sentido, en el segundo acuerdo, observamos que esta Comisión lo que propone es que se reconozca la presencia o la integración del de Rodrigo Maldonado Corpus como integrante del Tribunal de Justicia Administrativa, cosa que no nos corresponde a nosotros determinar, sino que es facultad únicamente del poder judicial federal, entonces en ese sentido anticipo que nuestra votación o nuestro voto en este dictamen será en abstención”, dijo Pámanes.

Desde el 2024, Rodrigo Maldonado obtuvo una suspensión definitiva de amparo para que se le reinstalara en su puesto como magistrado del Tribunal de Justicia Administrativa, sin embargo, al no haber vacante, el Congreso no podía acatar la orden.