Ordenan aprehender a presunto responsable de atropellar a Viviane

Luis Ángel 'N' había sido detenido horas más tarde del atropello registrado el pasado sábado, pero únicamente por el delito de resistencia de particulares

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Tras tres días del atropello de Viviane, una adolescente de 15 años, se giró una orden de aprehensión contra Luis Ángel “N”, de 26 años, señalado como el presunto responsable de embestir a la menor durante la mañana del pasado sábado.

El hecho ocurrió cuando la estudiante de la Preparatoria 8 de la UANL intentaba cruzar la avenida Benito Juárez, a la altura de la calle Sebastián Lerdo de Tejada.

A pesar de que Viviane utilizó el paso peatonal y de que la zona, ubicada en el centro del municipio de Guadalupe, cuenta con la señalización correspondiente, el hombre la impactó tras presuntamente conducir a exceso de velocidad y pasarse varios altos de la avenida.

Si bien Luis Ángel huyó del lugar tras el impacto, a bordo de una camioneta Chevrolet Colorado, fue detenido horas más tarde sobre la avenida Eloy Cavazos por policías de Guadalupe.

Las cámaras del C4 municipal fueron analizadas por las autoridades, quienes finalmente dieron con su paradero, sin embargo, únicamente fue detenido por el delito de resistencia de particulares.

Fue casi tres días después cuando las autoridades giraron la orden de aprehensión en su contra por el atropello.

El presunto responsable es ex trabajador del municipio de Guadalupe.

Al momento de los hechos, la zona se encontraba despejada, pero las cámaras del C4 captaron el momento del atropello.

El lugar cuenta con un cruce peatonal visible, líneas que delimitan los carriles para los conductores, señalización y semáforos. Sin embargo, no dispone de un puente peatonal, una alternativa que algunos usuarios del transporte público que transitan por la zona ponen sobre la mesa.

Señalan que, sobre todo durante las horas pico, el caos vial impera y se requiere no solo la presencia de elementos de Tránsito, sino también un puente peatonal. No obstante, consideran que su construcción sería complicada debido a la estructura del Metro que se encuentra en la zona.

Otros usuarios señalan que la propia estructura del Metro podría funcionar como puente peatonal, pues, aseguran, únicamente haría falta habilitar unas escaleras por la acera de los carriles de poniente a oriente.