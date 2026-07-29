Ordena SCJN desaparecer INFONL antes del 20 de diciembre

La SCJN dio al Congreso de Nuevo León hasta el 20 de diciembre de 2026 para extinguir el INFONL y armonizar la legislación estatal

La Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) ordenó al Congreso de Nuevo León desaparecer formalmente el Instituto Estatal de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales (INFONL) y armonizar la legislación local con la reforma constitucional federal, por lo que el proceso deberá concluir a más tardar el 20 de diciembre de 2026.

La resolución fue publicada este martes en el Diario Oficial de la Federación (DOF) y establece que el Poder Legislativo estatal incurrió en una omisión legislativa al no adecuar el marco jurídico de Nuevo León conforme a la reforma constitucional en materia de transparencia.

Con ello, el Congreso local deberá aprobar las modificaciones necesarias para extinguir el organismo autónomo y transferir sus atribuciones al Gobierno del Estado, como parte del nuevo modelo previsto en la reforma federal.

En la resolución, la Corte calificó de inconstitucional la falta de armonización legislativa por parte de los diputados locales, quienes hasta ahora mantienen posturas divididas respecto a la desaparición del órgano garante de transparencia y el destino de sus funciones.

"Se declara la inconstitucionalidad de la omisión legislativa en que ha incurrido el Poder Legislativo del Estado de Nuevo León por no armonizar su marco jurídico en los términos del Decreto por el que se reforman, adicionan y derogan diversas disposiciones de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en materia de simplificación orgánica, publicado en el Diario Oficial de la Federación el 20 de diciembre de 2024", señala la resolución.

El fallo fija como fecha límite el 20 de diciembre, cuando concluye el actual periodo ordinario de sesiones del Congreso de Nuevo León, para que los legisladores aprueben las reformas correspondientes y concreten la desaparición del INFONL conforme al mandato de la SCJN.

El decreto de la nueva Ley General de Transparencia se publicó el 20 de marzo de 2025 y a partir de ahí se les otorgó un plazo de 90 días naturales a los congresos locales para armonizar la legislación.

El plazo para adecuar la ley en Nuevo León venció el 19 de junio de 2025, por lo que los diputados locales tienen más de un año en desacato.

Tras el fallo de la SCJN y la omisión legislativa en Nuevo León, diputados locales reconocieron que no hay otro camino más que desaparecer el INFONL en el siguiente periodo ordinario.

Armida Serrato, diputada del PRI, se manifestó a favor de que se establezca un nuevo órgano, pero que no se integre a la Contraloría estatal.

“Confío en que ahora sí acatemos lo que dice la Corte; no hay de otra que para este periodo siguiente de sesiones podamos tener un órgano que continúe garantizando el derecho a la información”, señaló.

Insistiría en que fuera sí, un órgano del Estado como maneja la federal, pero no fuera la Contraloría (estatal).

Por separado, Sandra Pámanes, legisladora de Movimiento Ciudadano, indicó que buscarán los acuerdos necesarios para dar cumplimiento a lo que manda la Corte.

“Creo que, si tenemos que hacer el cumplimiento de lo que señala, primero la desaparición de INFONL y de a partir de ahí a la construcción de una nueva iniciativa que puede ser local”, explicó.