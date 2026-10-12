Operativos en San Pedro dejan 17 detenidos en dos días

Los operativos de prevención y vigilancia de la Policía de San Pedro dejaron 17 personas detenidas entre el 9 y el 10 de octubre.
Seis fueron puestas a disposición del Ministerio Público por su probable participación en delitos y las otras 11 fueron trasladadas al C2 por faltas administrativas.
Entre las detenciones destaca la de una persona por presunto allanamiento de morada, a quien las autoridades señalan como probable responsable de robos a casa habitación y consideran un objetivo prioritario.
Seis detenidos quedan a disposición del Ministerio Público
De acuerdo con la Secretaría de Seguridad Pública municipal, las intervenciones incluyeron la detención de una persona por hechos relacionados con amenazas, daños y posibles delitos contra la salud, así como de otra por un presunto robo a un establecimiento comercial.
Además del caso de allanamiento, la corporación reportó una detención por hechos relacionados con violencia familiar, una por un probable delito contra la salud y otra por lesiones culposas.
Las seis personas fueron remitidas al Ministerio Público, autoridad encargada de continuar las investigaciones y determinar su situación jurídica.
Reportan 11 detenciones por faltas administrativas
Las otras 11 personas fueron trasladadas al C2 por conductas relacionadas con alteración del orden público, insultos a la autoridad y consumo de bebidas alcohólicas, según el reporte municipal.
La Secretaría de Seguridad Pública informó que mantiene recorridos y operativos preventivos en distintos sectores de San Pedro para atender conductas que infrinjan la ley y preservar la seguridad de la población.