Operativo Panteones 2026: PCNL vigilará más de 100 cementerios

Las unidades se distribuirán con recorridos preventivos y vigilancia en los principales puntos de concentración de visitantes

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En el marco del Día de Muertos, Protección Civil de Nuevo León (PCNL) desplegó personal operativo y vehículos de emergencia en distintos municipios del estado para reforzar la vigilancia y atención a visitantes en los cementerios.

Este operativo contempla recorridos de supervisión, vigilancia y prevención en los 114 panteones de la entidad, con el propósito de proteger la integridad de las familias que acudan a recordar a sus seres queridos.

Durante el despliegue, los elementos realizarán inspecciones para identificar posibles riesgos, verificar las condiciones de seguridad y mantener presencia en las zonas con mayor concentración de personas.

Para el desarrollo del Operativo Panteones 2026, la corporación contará con los siguientes recursos:

Siete unidades 4x4.

Tres unidades Jimmy 4x4.

Dos unidades ligeras.

Dos vehículos de apoyo.

50 elementos operativos.

El personal y las unidades serán distribuidos estratégicamente en el territorio estatal, con recorridos preventivos y vigilancia en los principales puntos de concentración de visitantes.

Además, se reforzarán las labores de prevención y atención a emergencias para responder oportunamente ante cualquier incidente que pudiera presentarse durante las visitas.

Estas son las recomendaciones que emite PCNL para visitar los panteones

El director de Protección Civil de Nuevo León (PCNL) también brindó diversas

Evita subirte a tumbas, lápidas o estructuras.

Mantén vigilados a niñas y niños.

Evita acercarte a fosas abiertas o tumbas deterioradas.

Mantente hidratado y revisa el pronóstico meteorológico

Respeta los señalamientos y las áreas restringidas.

Evita correr y caminar distraído.

Ante cualquier emergencia, también instó a la ciudadanía a llamar a los números de emergencia del 911.