Operativo Muralla en zona rural deja 4 detenidos y 5 abatidos

De acuerdo con información preliminar de Fuerza Civil, el despliegue se concentró principalmente en el corredor de la Carretera Libre a Colombia

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Fuerza Civil y elementos de la Secretaría de la Defensa Nacional activaron el Operativo Muralla en la zona rural norte de Nuevo León, como parte de acciones de inteligencia e investigación para contener a grupos delictivos que operan en esta región del estado.

De acuerdo con información preliminar de Fuerza Civil, el despliegue se concentró principalmente en el corredor de la Carretera Libre a Colombia, luego de que trabajos de inteligencia permitieran identificar y georreferenciar distintos puntos de interés.

Como resultado de las primeras intervenciones, las autoridades reportaron tres operativos, dos de ellos en el municipio de Anáhuac y uno más en Lampazos, con un saldo preliminar de cuatro personas detenidas y cinco civiles armados abatidos.

Durante estas acciones también fueron aseguradas siete armas largas, dos vehículos, diversas municiones y equipo táctico y balístico, los cuales quedaron a disposición de las autoridades correspondientes para las investigaciones.

En medio de estos acontecimientos, las autoridades tuvieron conocimiento de un civil que presentó una lesión leve aparentemente provocada por una esquirla.

El lesionado recibió atención médica en el lugar y permanece bajo valoración, mientras las autoridades investigan el origen y las circunstancias en las que se produjo la lesión.

Fuerza Civil y elementos de la Defensa mantienen un despliegue operativo en la zona rural norte de Nuevo León, mientras continúan las labores de investigación y seguridad derivadas del Operativo Muralla.