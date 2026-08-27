Operativo Muralla: Delincuente abatido y 3 detenidos en Anáhuac

Enfrentamiento en Anáhuac deja un presunto delincuente abatido y tres detenidos durante el Operativo Muralla contra un grupo armado.

Un presunto delincuente abatido y tres personas detenidas es el saldo preliminar de un enfrentamiento registrado en el municipio de Anáhuac, donde elementos de Fuerza Civil activaron el Operativo Muralla tras detectar a un grupo armado que pretendía ingresar a Nuevo León.

La Secretaría de Seguridad Pública estatal informó que el operativo se desplegó como resultado de labores de inteligencia e investigación. Durante las acciones se registró un intercambio de disparos que dejó a un civil armado sin vida y permitió el aseguramiento de armamento.

La corporación estatal descartó que elementos de Fuerza Civil hayan resultado lesionados durante el enfrentamiento.

Hasta el momento, las autoridades no han precisado el lugar exacto donde ocurrieron los hechos, la identidad del hombre abatido, ni las características o cantidad de las armas aseguradas.

Antecedente en Anáhuac

El enfrentamiento más reciente en Anáhuac antes de este caso ocurrió el pasado 25 de marzo, cuando elementos de Fuerza Civil abatieron a un sospechoso durante un operativo.

La autoridad mantiene activo el Operativo Muralla en Anáhuac como parte de las acciones de vigilancia para impedir el ingreso de grupos armados a territorio de Nuevo León.