Operativo Muralla deja un agresor abatido en Hualahuises

Elementos de Fuerza Civil activaron el Operativo Muralla en el municipio de Hualahuises luego de registrarse una situación de riesgo que movilizó a corporaciones estatales.

De acuerdo con información preliminar, el despliegue dejó como saldo un agresor abatido. En el lugar también fue asegurada un arma de fuego y un vehículo que presuntamente estaría relacionado con los hechos.

Tras la intervención, la zona quedó bajo resguardo con mayor presencia operativa para reforzar la seguridad y descartar riesgos adicionales.

En desarrollo..