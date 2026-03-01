VIE 14 FEB
Operativo Muralla deja un agresor abatido en Hualahuises

Por: Esmeralda Valdez

28 Febrero 2026, 14:47

Tras la intervención, la zona quedó bajo resguardo con mayor presencia operativa para reforzar la seguridad y descartar riesgos adicionales

Elementos de Fuerza Civil activaron el Operativo Muralla en el municipio de Hualahuises luego de registrarse una situación de riesgo que movilizó a corporaciones estatales.

De acuerdo con información preliminar, el despliegue dejó como saldo un agresor abatido. En el lugar también fue asegurada un arma de fuego y un vehículo que presuntamente estaría relacionado con los hechos.

En desarrollo..

