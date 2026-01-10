Operativo en Sierra Alta es investigación de alto nivel: gobierno

El secretario de Seguridad, Gerardo Escamilla, confirmó que la movilización registrada en el área forma parte de una operación estratégica de inteligencia

Un operativo de seguridad y labores de inteligencia se desplegó este jueves en la zona sur de Monterrey, particularmente en el sector Sierra Alta, como parte de una investigación en curso coordinada por autoridades estatales y federales.

El secretario de Seguridad de Nuevo León, Gerardo Escamilla Vargas, confirmó que la movilización registrada en el área forma parte de una operación estratégica de inteligencia, desarrollada en coordinación con la Mesa de Construcción de Paz, sin que hasta el momento se puedan dar mayores detalles.

“Es una operación de inteligencia e investigaciones que se realiza de manera coordinada; se trata de una investigación en activo, por lo cual más adelante la Fiscalía podrá ampliar la información correspondiente”, señaló el funcionario al ser cuestionado sobre una posible persecución en la zona de Lázaro Cárdenas y el despliegue en el sector residencial.

Escamilla Vargas explicó que, debido a la naturaleza del operativo y al estado que guarda la indagatoria, será la Fiscalía General de Justicia del Estado la instancia encargada de informar oficialmente sobre los resultados y alcances de la acción.

La presencia de corporaciones de seguridad generó expectación entre automovilistas y residentes de la zona sur, donde se observó circulación de unidades policiacas como parte de los trabajos de investigación.

Las autoridades reiteraron que este tipo de acciones forman parte de la estrategia de Presencia Total, orientada a mantener la contención de delitos y la actuación coordinada de los tres niveles de gobierno en puntos estratégicos del estado.