Operativo en San Bernabé deja seis detenidos con armas y drogas

La Fiscalía General de la República (FGR) logró desarticular una célula dedicada al narcomenudeo armado en Monterrey, al obtener la vinculación a proceso y prisión preventiva oficiosa contra seis personas detenidas con armas de fuego, droga y equipo para su distribución.

A través de la Fiscalía Especializada de Control Regional (FECOR) en Nuevo León, el Ministerio Público Federal acreditó ante un juez la comisión de delitos federales considerados de alto impacto, entre ellos portación de armas de uso exclusivo de las Fuerzas Armadas y delitos contra la salud con fines de comercio.

Las detenciones ocurrieron el pasado 3 de febrero durante un operativo de la Fuerza Civil en la colonia San Bernabé, en el municipio de Monterrey, donde fueron interceptados dos vehículos.

En el lugar fueron asegurados Ángel “N”, Sergio “N”, Arnold “N”, Edson “N”, Genaro “N” y Oziel “N”.

En poder de los imputados, las autoridades decomisaron cuatro armas de fuego, 14 cargadores, 57 cartuchos útiles, 101 envoltorios de clorhidrato de cocaína en piedra y metanfetamina, siete básculas grameras, dinero en efectivo y tres motocicletas, lo que confirmó la operación activa de venta y distribución de droga en la zona.

Tras analizar los datos de prueba, el juez federal calificó de legal la detención y dictó auto de vinculación a proceso, imponiendo prisión preventiva oficiosa a los seis imputados, quienes enfrentarán su proceso penal recluidos por representar un riesgo para la seguridad pública.

Con este resultado, la FGR asestó un golpe directo a las estructuras criminales que operan en Monterrey, reforzando la estrategia federal contra el narcomenudeo armado y la violencia urbana.