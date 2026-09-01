Operativo en Sabinas Hidalgo deja 210 armas aseguradas

Durante la intervención también habrían sido detenidas varias personas, aunque la cifra no ha sido confirmada oficialmente

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Un operativo de la Fiscalía General de la República (FGR) permitió el aseguramiento preliminar de 210 armas de fuego y 95 cargadores en la Autopista a Laredo, a la altura del municipio de Sabinas Hidalgo, Nuevo León.

La movilización se registró este domingo entre los kilómetros 99 y 100 de la vía de cuota, en las inmediaciones de la caseta de cobro, donde policías federales ministeriales inspeccionaron dos vehículos que presuntamente transportaban el armamento oculto.

De acuerdo con la información disponible, el arsenal está conformado por 195 armas largas y 15 armas cortas de distintos calibres. Durante la intervención también habrían sido detenidas varias personas, aunque la cifra no ha sido confirmada oficialmente.

Arsenal estaba distribuido en dos vehículos

En una camioneta Dodge RAM de color azul fueron encontradas 100 armas largas, 11 armas cortas y 50 cargadores.

El segundo vehículo, una Ford de color blanco, presuntamente transportaba otras 95 armas largas, cuatro armas cortas y 45 cargadores.

Las primeras versiones señalan que ambas unidades portaban placas extranjeras y que sus ocupantes aparentemente intentaban hacerse pasar por paisanos mientras circulaban por la carretera.

FGR mantiene las diligencias en Sabinas Hidalgo

Después del hallazgo, los vehículos y el armamento quedaron bajo resguardo de las autoridades federales para continuar con las diligencias y establecer la procedencia y el destino del cargamento.

Hasta el momento, la FGR no ha emitido un comunicado con la identidad de las personas involucradas, los calibres de las armas ni el número definitivo de detenidos.

Se espera que en las próximas horas la autoridad federal proporcione los resultados oficiales del operativo. Información en desarrollo.