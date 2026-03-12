Operativo en Montemorelos termina con personas detenidas

Trascendió que los tres detenidos podrían estar relacionado con la balacera de Rayones, pero esto no ha sido confirmado por las autoridades

En el operativo realizado por las autoridades de fuerza civil el resultado fue cuatro personas detenidas.

De acuerdo a la información preliminar de las autoridades señalaron que fueron cuatro las personas detenidas en el operativo implementado en diferentes lugares del citado municipio.

Los elementos de fuerza civil aseguraron, una arma larga, chalecos balísticos y droga que quedó asegurada.

Los operativos estratégicos se implementaron desde muy tempranas horas de la mañana en la parte de la Loma de la colonia Martínez Domínguez a espaldas de la subestación por Avenida Capitán Alonso León.

Otro de los operativos implementados fue por Vaenida Capellanía y entrada a la Colonia Francisco Villa sitio donde se registró el arresto.

Los detenidos y lo ha asegurado quedaron en resguardo de las autoridades de la Fiscalía General de la República.

Los operativos continuarán de manera sorpresiva en diferentes puntos de la Región Cítricola dijo una fuente policiaca ligada a las investigaciones.