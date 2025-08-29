Operativo en Industrias del Vidrio: 2 detenidos por narcomenudeo

Un fuerte operativo por parte de los elementos de narcomenudeo y delitos de alto impacto de la Fiscalía General de Justicia de Nuevo León dejó como saldo a dos personas detenidas en dos cateos simultáneos en la colonia Industrias del Vidrio en San Nicolás de los Garza.
Agentes ministeriales llevaron a cabo las acciones en dos viviendas ubicadas en dos calles, pero que aparentemente conectan con sus patios en la misma zona.
Uno de los cateos se llevó a cabo en el domicilio ubicado sobre la calle Tulipanes, entre Avenida Las Flores y Dalia, en la Colonia Industrias del Vidrio 1 Sector.
Mientras que el segundo se efectuó en el número 109 de la calle Margarita, entre Avenida Las Flores y Amapolas.
En una de las casas los agentes encontraron dos hombres que se llevaron detenidos.
La llegada de los elementos policiacos alertó a los vecinos de la zona cuando observaron que comenzaron a cerrar el paso a ambas calles.