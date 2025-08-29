Operativo en Industrias del Vidrio: 2 detenidos por narcomenudeo

Agentes ministeriales llevaron a cabo las acciones en dos viviendas ubicadas en dos calles, pero que aparentemente conectan con sus patios en la misma zona.

Un fuerte operativo por parte de los elementos de narcomenudeo y delitos de alto impacto de la Fiscalía General de Justicia de Nuevo León dejó como saldo a dos personas detenidas en dos cateos simultáneos en la colonia Industrias del Vidrio en San Nicolás de los Garza.

Agentes ministeriales llevaron a cabo las acciones en dos viviendas ubicadas en dos calles, pero que aparentemente conectan con sus patios en la misma zona.

Uno de los cateos se llevó a cabo en el domicilio ubicado sobre la calle Tulipanes, entre Avenida Las Flores y Dalia, en la Colonia Industrias del Vidrio 1 Sector.

Mientras que el segundo se efectuó en el número 109 de la calle Margarita, entre Avenida Las Flores y Amapolas.

En una de las casas los agentes encontraron dos hombres que se llevaron detenidos.

La llegada de los elementos policiacos alertó a los vecinos de la zona cuando observaron que comenzaron a cerrar el paso a ambas calles.