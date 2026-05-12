Operativo en Guadalupe deja siete detenidos con droga y arma

Las autoridades realizaron patrullajes y de manera simultánea en distintos sectores del municipio, entre ellos las colonias Cañada Blanca y Ciudad Despierta.

Un operativo coordinado entre corporaciones de los tres órdenes de gobierno dejó como resultado la detención de siete personas en posesión de narcóticos, un arma de fuego y dos motocicletas presuntamente vinculadas a actividades ilícitas en el municipio de Guadalupe.

Las autoridades realizaron patrullajes y de manera simultánea en distintos sectores del municipio, entre ellos las colonias Cañada Blanca, Ciudad Despierta, Nuevo Almaguer y Valle Soleado.

Los detenidos fueron identificados como Brihan “N” de 19 años; Kevin “N” de 18; Alvin “N” de 26; Rocío “N”de 41, Juan “N” de 23, Cristopher “N” de 22 y Leopoldo de 33 años.

Se decomisaron un arma de fuego calibre 9 milímetros, un cargador abastecido con 10 cartuchos hábiles, más de 65 dosis de cristal, diversas dosis de marihuana y dos motocicletas.

Los detenidos quedaron a disposición de las autoridades para continuar con las investigaciones y definir su situación jurídica.