Operativo en Escobedo deja tres detenidos con 70 envoltorios

Los tres fueron sorprendidos a bordo de una camioneta en la colonia Laderas del Topo Chico; quedaron a disposición del Ministerio Público

Elementos de la Policía de Proximidad PROXPOL, de la Secretaría de Seguridad Ciudadana de General Escobedo, detuvieron a dos hombres y una mujer que se encontraban en posesión de envoltorios con hierba verde, con características similares a la marihuana.

Los hechos ocurrieron en la colonia Laderas del Topo Chico, durante un operativo de vigilancia implementado como parte de las acciones de Seguridad y Orden (SEYO).

De acuerdo con la información proporcionada por la autoridad, los oficiales detectaron una camioneta Honda CR-V blanca, con placas de Nuevo León, cuya puerta trasera izquierda se encontraba abierta.

En el lugar, los policías observaron a un hombre que fumaba un cigarro artesanal, del cual emanaba un olor característico a marihuana.

Al percatarse de la presencia de los elementos, el hombre abordó la camioneta, por lo que los oficiales realizaron una inspección preventiva.

Durante la revisión, localizaron en el asiento trasero una bolsa azul traslúcida que contenía diversos envoltorios transparentes con hierba verde y seca, con características similares a la marihuana.

Ante estos hechos, los tres ocupantes fueron detenidos y posteriormente puestos a disposición del Ministerio Público, autoridad que determinará su situación jurídica.

Los detenidos fueron identificados como Casandra Yamileth “N”, de 24 años; Sergio Efraín “N”, de 24 años; y Alan “N”, de 25 años.

Será la autoridad ministerial la encargada de determinar las responsabilidades correspondientes y continuar con las investigaciones del caso.