Operativo en colonia Garza Nieto deja cinco detenidos con droga

Policías de Monterrey detuvieron a cinco personas, entre ellas un menor de edad, por su presunta participación en delitos contra la salud

Un despliegue de seguridad realizado por la Policía de Monterrey en la colonia Garza Nieto terminó con la detención de cinco personas, entre ellas un menor de edad, por su presunta participación en delitos contra la salud.

Durante el operativo, los oficiales capturaron a Salvador Guadalupe "N" de 32 años, Axel Alejandro "N" de 20, así como a Emily Mariana "N" de 20 años, y Naomi Monserrat "N" de 21, además de un menor de edad de 17 años, identificado como Darwin.

De acuerdo con el reporte policial, Salvador fue interceptado en el cruce de Lima y Manuel de la Peña luego de intentar huir al notar la presencia de las patrullas. Tras una revisión, los agentes le aseguraron varias dosis de hierba con características similares a la marihuana.

En una acción distinta, los uniformados detuvieron al menor de edad en calles del mismo sector, donde presuntamente le encontraron más envoltorios con el mismo tipo de sustancia.

Por otra parte, Emily y Naomi Monserrat fueron abordadas mientras protagonizaban una discusión en la vía pública. Al intervenir, los oficiales señalaron que ambas reaccionaron de manera agresiva y durante una inspección les localizaron decenas de dosis de una sustancia con características del cristal, además de una báscula gramera.

Finalmente, Axel Alejandro fue arrestado en el cruce de Luis Mora y Francisco Zambrano, donde presuntamente portaba varias bolsitas con hierba similar a la marihuana.

Los cinco detenidos fueron puestos a disposición del Ministerio Público, que determinará su situación jurídica.