Operativo en bares de Monterrey deja droga asegurada

Autoridades revisaron 16 bares y antros de Monterrey y San Nicolás, donde aseguraron dosis de marihuana, cocaína y cristal

Un operativo coordinado en bares, , cantinas y antros de Monterrey y San Nicolás dejó como resultado el aseguramiento de dosis de marihuana, cocaína y cristal.

En total fueron revisados 16. Doce de ellos se ubicaron sobre las avenidas Universidad, Manuel Barragán, Bernardo Reyes y Diego Díaz de Berlanga, además de distintos puntos del Centro de San Nicolás.

También fueron intervenidos dos establecimientos ubicados sobre Calzada Madero y otros dos en el Barrio Antiguo de Monterrey.

En el operativo participaron elementos de la SEDENA, Guardia Nacional, Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana, Policía Ministerial Federal, Fuerza Civil y las policías municipales de Monterrey y San Nicolás.

Los narcóticos asegurados quedaron bajo resguardo del Agente del Ministerio Público especializado en narcomenudeo, quien continuará con el procesamiento de la información obtenida durante las revisiones.