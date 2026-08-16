Operativo deja al menos tres detenidos y armas aseguradas

El operativo se realizó sobre la calle José María Bocanegra, en el barrio conocido como El Pozo, como parte de acciones de investigación y seguridad.

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Un fuerte operativo policiaco encabezado por elementos de Fuerza Civil se registró durante la madrugada de este viernes en las inmediaciones de la colonia Industrial, en el municipio de Monterrey.

El despliegue comenzó alrededor de las 5:30 horas, cuando elementos de la policía estatal se concentraron en el sector conocido como “El Pozo”, particularmente sobre la calle José María Bocanegra.

De acuerdo con los primeros reportes, el operativo habría dejado como resultado al menos tres personas detenidas, además del aseguramiento de armas de fuego.

Trascendió que durante las acciones de las autoridades fueron localizadas y aseguradas armas cortas y largas, aunque hasta el momento no se han dado a conocer las características y cantidad exacta del armamento asegurado.

La movilización generó expectación entre habitantes y comerciantes de la zona, debido al despliegue de las unidades policiacas en las calles de este sector de Monterrey.

Los elementos de Fuerza Civil mantuvieron presencia en el área mientras se desarrollaban las acciones correspondientes y se realizaban las diligencias relacionadas con las personas detenidas y el armamento asegurado.

Hasta el momento, las autoridades no han informado oficialmente la identidad de los detenidos ni los delitos que se les atribuyen, por lo que será conforme avance la investigación cuando se determine su situación jurídica.