Operativo Cortafuegos frena incendio clandestino en Monterrey

Como parte de las acciones preventivas para reducir el riesgo de incendios forestales y urbanos, la División Ambiental del Gobierno de Nuevo León evitó la generación de un incendio clandestino en el municipio de Monterrey, informó la Secretaría de Medio Ambiente.

La intervención fue realizada por elementos de la Guardia Forestal, en coordinación con la Secretaría de Medio Ambiente y Parques y Vida Silvestre, como parte del Operativo Cortafuegos, cuyo objetivo es proteger a la ciudadanía y salvaguardar los ecosistemas ante la proximidad de la temporada de incendios.

Detección de riesgo en colonia Chepevera

Los hechos se registraron en la colonia Chepevera, sobre la calle Pablo González Garza, a la altura de Óscar F. Castillón, donde personal de la Guardia Forestal detectó a una persona en situación de calle dentro de un terreno baldío, quien reunía diversos materiales y combustible con la intención de encender un fuego.

Ante el riesgo que esta acción representaba para la seguridad de los habitantes y el entorno ambiental de la zona, los elementos intervinieron de manera inmediata, solicitaron a la persona retirarse del lugar y aseguraron el material que presuntamente sería utilizado como combustible, evitando así una posible contingencia.

Llamado a reforzar la vigilancia

Al respecto, el secretario de Medio Ambiente, Raúl Lozano Caballero, destacó la importancia de reforzar las labores de vigilancia y prevención.

“La prevención es fundamental para evitar situaciones que pongan en riesgo a la ciudadanía y a nuestros ecosistemas. Ante la cercanía de la temporada de incendios, es indispensable mantenernos en alerta y reforzar de manera permanente las acciones de vigilancia y respuesta”, señaló.

Asimismo, exhortó a la ciudadanía a reportar cualquier situación de riesgo ambiental al número 070, con el fin de permitir una atención oportuna por parte de las autoridades.

Retiro de persona y aseguramiento de material

Por su parte, el titular de la Guardia Forestal, Ricardo Magin Oyervides, confirmó que la persona acató las indicaciones del personal y fue retirada del sitio sin incidentes.

“La persona fue retirada del lugar y se aseguró el material que presuntamente sería utilizado como combustible, evitando así un posible incendio”, indicó.

La División Ambiental informó que continuará implementando operativos preventivos como el Operativo Cortafuegos, con el compromiso de reducir riesgos, proteger el medio ambiente y fortalecer la seguridad ambiental en Nuevo León.