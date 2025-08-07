Operativo contra piratería en tienda departamental de Monterrey

El operativo está encabezado por el Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial (IMPI) que investigan la venta de productos apócrifos.

Tu navegador no soporta el elemento de video.

Como parte de una investigación sobre un presunto caso de piratería en playeras y productos del equipo de futbol Tigres de la UANL, autoridades federales realizaron un operativo en una tienda departamental del primer cuadro de la ciudad de Monterrey.

El despliegue de elementos de Fuerza Civil así como personal del Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial (IMPI) se dio en las instalaciones de El Nuevo Mundo, ubicada en la calle Padre Mier entre Galeana y Emilio Carranza.

Personal de la Universidad Autónoma de Nuevo León que se encontraba en el negocio, dio a conocer que se trata de un posible caso de piratería en playeras del equipo de futbol.

Al interior de la tienda, las autoridades y empleados revisaron detalladamente las prendas expuestas en los aparadores para su venta, mientras que personal del Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial revisaba la papelería para su inspección.

El negocio permaneció abierto a los clientes mientras se desarrollaban las actividades de revisión; en tanto elementos policiacos se apostaron al experior del establecimiento sobre la calle Padre Mier.