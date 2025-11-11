Operativo ante bajas temperaturas en el centro de Monterrey

Este operativo continuará por parte de los rescatistas mientras se mantengan las bajas temperaturas en el municipio regio.

Elementos de Protección Civil de Monterrey implementaron un operativo por bajas temperaturas en el centro de Monterrey.

Con una temperatura de 13 grados centígrados al amanecer de este lunes, los elementos brindaron cobijo y café caliente a las personas que duermen sobre las banquetas y en los estacionamientos.

El recorrido incluyó calles como Colegio Civil, Aramberri, Washington, así como la avenida Colón.

También en el operativo participaron paramédicos quienes revisaron la salud de las personas y determinar si era necesario su traslado a un hospital o a un albergue.

Este operativo continuará por parte de los rescatistas mientras se mantengan las bajas temperaturas en el municipio regio.