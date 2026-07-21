Operativo aéreo y terrestre controla incendio forestal en Galeana

Por: Laura Palacios 20 Julio 2026, 06:11 Compartir

El siniestro fue atendido por Protección Civil Nuevo León con apoyo del helicóptero Fénix y brigadistas; las labores continuarán este lunes

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Un incendio forestal movilizó este domingo a brigadistas y cuerpos de emergencia en la comunidad Agua Nueva, en el municipio de Galeana, donde las llamas afectaron alrededor de 2.5 hectáreas de matorral bajo. Tras recibir el reporte de apoyo por parte de Protección Civil de Galeana, elementos de Protección Civil Nuevo León desplegaron el helicóptero Fénix y personal de la brigada para realizar un sobrevuelo y coordinar las acciones de combate desde tierra. Durante los trabajos se realizaron descargas de agua con apoyo aéreo para frenar el avance más activo del fuego, logrando alcanzar un 85% de control y un 50% de liquidación del incendio. Autoridades informaron que el siniestro no representa riesgo para la población y que las labores se reanudarán este lunes para extinguir por completo los puntos pendientes.