Operarán nuevas líneas del Metro de NL en septiembre de 2027

De acuerdo con Hernán Villarreal, las Líneas 4 y 6 comenzarían a transportar pasajeros con conductor mientras concluyen las pruebas del sistema autónomo

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Las nuevas líneas del Metro de Nuevo León estarán funcionando y dando servicio a los pasajeros en septiembre de 2027, afirmó el secretario de Movilidad y Planeación Urbana, Hernán Villarreal Rodríguez.

Además, el costo del proyecto se mantiene hasta el momento en 37 mil millones de pesos; sin embargo, en caso de requerirse recursos adicionales, el sobrecosto no excedería el 25% de la inversión inicial, porcentaje considerado dentro de los parámetros normales para este tipo de obras.

En entrevista con Info 7, Villarreal Rodríguez salió al paso de las versiones que señalan que las Líneas 4 y 6 del Metro no quedarían listas durante la actual administración estatal.

¿Cuándo comenzarán a operar las nuevas líneas del Metro?

El funcionario indicó que para septiembre de 2027, cuando concluya el sexenio del gobernador Samuel García, estarán terminados los 34 kilómetros de viaducto, las 21 estaciones y las pruebas necesarias para comenzar a brindar servicio al público.

El monorriel está diseñado para operar tanto con conductor como de manera autónoma. Sin embargo, Villarreal explicó que la operación sin piloto podría tardar más tiempo debido al periodo adicional de pruebas que requiere este sistema.

Es decir, las líneas podrán ofrecer servicio al público, aunque inicialmente con conductor.

“La administración termina en septiembre de 2027 y para esas fechas estoy seguro de que vamos a terminar la obra y a estar dando servicio. Posiblemente todavía no esté lista la operación sin piloto porque seguiría en etapa de pruebas, pero con conductor sí estará operando”, explicó.

“Habrá 20 estaciones en las Líneas 4 y 6 y una más en la ampliación al Aeropuerto; todas tendrían que estar funcionando y con pasajeros”, agregó.

Realizarán pruebas antes de abrir las estaciones del Metro

Villarreal indicó que, conforme se concluyan las estaciones, comenzará de manera gradual la operación del monorriel.

“Cuando esté lista la primera estación realizaremos pruebas sin pasajeros”, señaló.

“Una vez que estén terminadas tres estaciones, podríamos comenzar con un servicio parcial e ir incorporando gradualmente el resto hasta completar las 21 estaciones”, añadió.

Por cuestiones de seguridad, el funcionario estatal precisó que cada estación deberá pasar por un periodo de pruebas de aproximadamente tres meses.

“Estoy seguro de que vamos a cumplir con terminar la obra dentro de la administración, que era nuestro compromiso”, reiteró.

“Vamos a realizar pruebas para que, cuando el sistema abra al público, la seguridad esté garantizada. Cada estación tendrá aproximadamente tres meses de pruebas para asegurarnos de que no haya percances ni contratiempos”, indicó.

Descartan alza desmedida en el costo de las Líneas 4 y 6

Aun cuando el costo de las nuevas líneas del Metro se mantiene en 37 mil millones de pesos, el gobierno estatal reconoció que el proyecto podría registrar incrementos dentro de los márgenes permitidos por la ley, sin rebasar el 25% del presupuesto autorizado.

“No puede pasar del 25% del total de la obra. Nosotros vamos a cumplir esa restricción presupuestal que nos marca la ley”, precisó Hernán Villarreal.

“La obra inició con un presupuesto de 30 mil millones de pesos y la extensión ronda los 7 mil millones; sobre esa base no podemos exceder el 25%, que es lo que permite la normatividad”, explicó.

De concretarse un sobrecosto del 25%, el costo total del proyecto ascendería a 46 mil 250 millones de pesos, porcentaje considerado dentro de los márgenes habituales para obras de esta magnitud.

Villarreal señaló que uno de los factores que ha permitido acelerar la construcción es que las obras complementarias ya fueron concluidas.

Es decir, toda la infraestructura eléctrica relacionada con la Comisión Federal de Electricidad (CFE) quedó liberada, lo que permite avanzar sin contratiempos en los trabajos pendientes.

Prometen reparar calles afectadas por las obras del Metro

Además de la construcción de las Líneas 4 y 6 del Metro, el gobierno estatal prevé continuar con trabajos de repavimentación en las vialidades que han resultado afectadas por las obras, particularmente en zonas de Guadalupe, San Nicolás y San Jerónimo.

“Ya lo hemos hecho en algunos tramos. En otros, como todavía hay obra, no hemos podido intervenir, sobre todo en la zona cercana a Citadel, donde existen algunos retornos en San Nicolás. Posteriormente vamos a atender el tema de San Jerónimo”, detalló Hernán Villarreal.

El funcionario reconoció que el crucero de Gonzalitos y San Jerónimo ha sido uno de los puntos más complejos del proyecto, aunque los cierres nocturnos han permitido avanzar de manera importante.

“El crucero más complicado de toda el área metropolitana es Gonzalitos. Lo estamos pudiendo liberar sin afectar la vialidad. Ya vamos muy avanzados y satisfechos de haber podido cruzar ese complejo vial, que además ahora contará con un monorriel por encima sin afectar la circulación”, afirmó.