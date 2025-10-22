'Operan bandas de montachoques desde CDMX': Policía de Monterrey

Policía de Monterrey detectó que, en administración municipal anterior, había oficiales y ajustadores coludidos con extorsionadores viales

Las células de “montachoques” que asedian a automovilistas en las calles de la urbe regia son operadas desde la Ciudad de México por delincuentes originarios de ese lugar e inicialmente extorsionaban a paisanos, pero ahora agarran “parejo”, sostuvo la Secretaría de Seguridad Pública de Monterrey.

Estos delincuentes reaparecieron en los últimos meses, pero su presencia se remonta al 2018, cuando conformaron una mafia con policías y hasta ajustadores de seguros, lo cual, según el comisario general de la Policía de Monterrey, Eduardo Sánchez Quiroz, hasta el momento no se ha detectado que nuevamente tengan esas ligas.

Su reaparición, indicó el funcionario, tiene que ver con que en la pasada administración municipal se dejaron de realizar acciones y operativos para detenerlos.

“Los montachoques operan desde la Ciudad de México, operan aquí en Monterrey y en varias partes del país.

“Aquí en Monterrey hemos detenido varios vehículos que se quedan consignados y a disposición del Ministerio Público, junto con las personas que son de allá”, detalló el comisario en entrevista para INFO7.

El funcionario dijo que del 2018 al 2021, cuando le tocó estar en este mismo cargo, se incautaron más de 150 vehículos y colocó las sanciones pertinentes a los involucrados.

En la actualidad afirmó que su presencia se remarca en los límites con el municipio de Santiago y en la zona norte de Monterrey.

“Operaban en los límites de Monterrey y normalmente dirigían sus acciones contra paisanos. Así comenzaron: chocaban intencionalmente un vehículo, presionaban al conductor y, aprovechando la situación, lo obligaban a pagar una fuerte cantidad de dinero para evitar que su auto fuera llevado al corralón.

“En ocasiones hemos tenido quejas en los límites con Santiago del lado de Monterrey, donde hemos operado y hemos detenido gente, pero es menos frecuente que anteriormente”, indicó.

En lo que va del año, abundó Sánchez Quiroz, se han detenido entre seis y ocho personas por participar en este tipo de fraude y que seguramente han estado involucrados en más accidentes provocados.