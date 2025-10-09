Operan a la osita Mina; se recupera de forma satisfactoria

La osita Mina, que estaba en el zoológico La Pastora, tuvo su primera intervención quirúrgica en las instalaciones de la Fundación Invictus, en Pachuca

La osita Mina, que estuvo en el zoológico La Pastora y su caso se hizo viral, culminó con éxito su primera intervención quirúrgica y de diagnóstico este martes en las instalaciones de la Fundación Invictus, en Pachuca.

Tras un manejo complejo con todos los retos y riesgos, el equipo médico reportó que la osa de tres años se recupera en su área de post-quirúrgico.

"Tres horas de que despertó Mina, está tomando agua, bueno, electrolitos," informó Ericka Ortigosa, directora de la fundación, a través de un video en redes sociales.

"Hoy conocimos los ojos de Mina, hoy conocimos su rostro debajo de esa gran costra. No solo es la herida de su pata. Ella tiene muchas heridas que fueron tratadas", agregó.

Mina es una osita de 3 años y pesa 30 kilos y fue ingresada al quirófano a las 11:52 horas del lunes, acompañada por veterinarios, biólogos y especialistas en fauna silvestre.

La toma de muestras médicas culminó minutos antes de las 16:00 horas.

El equipo se refirió a Mina como una "gran paciente, una enorme gladiadora", y enfatizó que el objetivo de todo el proceso es brindarle una "vida digna".

A pesar de que el equipo pensaba encontrarse con un panorama distinto al que observaron, decidieron mantener cautela.

"No queremos echar campanas al vuelo ni informar sobre lo que aún no tenemos en estudios," señalaron.

La Fundación Invictus informó que se mantendrá en estrecha coordinación con la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente (PROFEPA) para emitir un "comunicado médico, ético, científico y empático" una vez que se tengan los resultados de laboratorio de las diversas muestras tomadas.

Se anticipa que el camino de la osa será largo.

"Estaremos informando a través de un comunicado de los resultados de todos los estudios," señalaron, indicando que se esperan "meses de rehabilitación y dignificación con Mina".

Finalmente, agradecieron a la ciudadanía por las donaciones que han hecho para la recuperación de la osita Mina.