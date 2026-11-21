Durante el evento, el alcalde Héctor García destacó que estas instalaciones representan un avance en materia de seguridad

El municipio de Guadalupe ya cuenta con una nueva Unidad de Medidas Cautelares y Suspensión Provisional del Proceso (UMECA), instalaciones que ya se encuentran en operación y desde donde se dará seguimiento a personas sujetas a medidas cautelares distintas a la prisión preventiva.

Entre estas medidas se encuentra el uso de brazaletes electrónicos, así como otras disposiciones judiciales que permiten que personas imputadas por determinados delitos enfrenten su proceso en libertad.

A la inauguración acudieron el gobernador de Nuevo León, Samuel García; el alcalde de Guadalupe, Héctor García; el titular de Fuerza Civil, Gerardo Escamilla, y el fiscal general de Justicia del Estado, Javier Flores.

Durante el evento, el alcalde Héctor García destacó que estas instalaciones representan un avance en materia de seguridad y señaló que cuentan con espacios de primer nivel.

Por su parte, Gerardo Escamilla explicó que la unidad permitirá contar con instalaciones adecuadas para el desarrollo de estas labores en el municipio.

En su intervención, el gobernador Samuel García aseguró que Nuevo León ha trabajado durante cuatro años para demostrar que es un estado blindado y afirmó que actualmente lidera las encuestas en materia de seguridad.

“No hay grupo criminal que pueda con Fuerza Civil” aseguró

El mandatario agregó que Nuevo León compite con estándares internacionales en seguridad pública y atribuyó estos resultados a la reforma implementada en esta materia.