'Olvidan' empresas quitar cubrebocas a sus empleados

Lo piden como uso obligatorio, cuando ya no hay ley que lo exija y casos de Covid-19 están al mínimo en el estado de Nuevo León

Por: Rosalinda Tovar

Febrero 28, 2023, 10:33

A pesar de que las cifras Covid presentan mínimos históricos, en la urbe regia decenas de comercios siguen obligando a sus empleados a usar cubrebocas y mantienen confusos anuncios de obligatoriedad para los clientes; esto, con todo y que ya tampoco hay ley que lo exija.

Para colmo, gobierno de Nuevo León aún mantiene la mascarilla como obligatoria en giros como el transporte público, unidades médicas, guarderías y asilos, pese a que ya pasaron dos meses desde el último ajuste a políticas Covid-19.

En otras palabras, pareciera que algunos entes ya “se les olvidó” quitar el cubrebocas, con todo y que en Estados Unidos y prácticamente en el resto del mundo, el uso de esa prenda ya no se exige desde hace mucho tiempo, y que aquí las cifras ya tampoco lo justifican.

Ayer, los contagios, muertes y hospitalizaciones eran hasta 99% menores que las de los picos registrados previamente en las llamadas “olas”.

Este lunes se registraron 102 contagios de Covid, que representan el 0.002% de la población de Nuevo León, que es de 6 millones de habitantes; además de sólo haber 64 personas en hospitales por padecimientos relacionados con Covid, que representan el 0.001% de los habitantes del estado.

Las muertes por Covid se contabilizaron en únicamente 1 el día de ayer.

Además, ya pasaron casi dos meses de que se modificaron o revisaron las políticas sanitarias, pero al parecer dichas instancias “olvidaron” actualizar el empleo de la prenda.

En un recorrido realizado por INFO7, se detectó múltiples establecimientos de diversos giros, cuyos empleados usan el cubrebocas por órdenes de las empresas.

Tal es el caso de la cadena de cafeterías cuyos empleados utilizan la prenda.

Lo mismo ocurre con tiendas de supermercados que aunque no se lo exigen al cliente, sí a sus trabajadores.

“Nos piden el cubrebocas a nosotros, a los clientes ya no, pero a nosotros sí, si no, no nos dejan trabajar”, dijo la cajera de una tienda que pidió no ser identificada, pues si se queja la sancionan.

Pero así como le sucede a los empleados de las cafeterías y supermercados, también le ocurre a obreras como Magdalena Rodríguez, que trabaja en Mecalsa, donde los obligan a usar el tapabocas.

“Pues todavía usamos el gel antibacterial, el cubrebocas, y todas las medidas, checamos la temperatura todavía; pero si alguien no trae el cubrebocas les hacen la invitación a ponérselo”, señaló la mujer.