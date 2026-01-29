Olvida Agua y Drenaje obra inconclusa en Monterrey

Se trata del cruce de la avenida Azteca y la calle Tula en la colonia Unidad Modelo, que tiene alrededor de seis meses abierta y con montañas de escombros

Una obra inconclusa de Agua y Drenaje de Monterrey trastoca dos vialidades al norte de Monterrey, obligando a los conductores a realizar maniobras para esquivar el hoyo que dejó esta presunta reparación.

Se trata del cruce de la avenida Azteca y la calle Tula en la colonia Unidad Modelo, que tiene alrededor de seis meses abierta y con montañas de escombros y tierra ocupando mucho espacio del paso de rodamiento.

La obra inicialmente recorría alrededor de 40 metros en dirección a la avenida Aztlan, sin embargo, vecinos refirieron que brigadas de la paraestatal acudieron a rellenar la zanja y concentraron la reparación en el cruce antes mencionado.

Este enorme hoyo en el pavimento queda señalizado por unas cuantas barreras naranjas y una cinta amarilla de precaución que ante el abandono se encuentra colgada sobre el montículo de tierra.

Dicha situación a generado molestia entre los vecinos que viven en la colonia y pasan por estas calles constantemente como sucede con José Sustaita, quien externó su molestia por el tiempo que tiene abierta la obra y el bloqueo que provoca.

“Es algo molesto porque está un poquito más mal porque llegaba hasta allá. Hasta la esquina. Entonces. Pues tenían cerrado toda la calle. Y en si ya tiene como si ya tienes unos cuatro o cinco meses, seis meses que abrieron ahí. Entonces todavía en sí, pues todavía no tienen. Si todavía no, no tapan, no arregla, pero pues sí, es molesto, no, no, no vienen es lo que hacen siempre abren y dejan así, abierto nomás”

Pero el problema se agrava cuando la magnitud del espacio ocupado obstruye parte de los carriles de avenida Azteca reduciendo los carriles a dos, donde los vehículos de carga batallan para llegar a su destino.

Es decir, que al ser un espacio reducido los vehículos grandes tienen que dar el paso a quien circula en sentido contrario para poder seguir con su camino y el caso de la calle interior Tula es aún más complicado, ya que esta se ve bloqueada casi en su totalidad.

Al ser menos espacio, Sustaita indicó que el pasar de los vehículos también han provocado que la banqueta se resquebraje por el peso de las unidades, ya que las obras ocupan un gran espacio del camino.