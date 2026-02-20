Ola de calor sorprende a NL en invierno; termómetro roza los 40°

Alrededor de las 15:00 horas, peatones caminaban con sombrillas en mano, botellas de agua y buscaban refugio bajo la sombra de los árboles

Aunque febrero marca todavía temporada invernal, en Monterrey el termómetro parece no estar enterado de la estación.

En pleno centro de la ciudad, el medidor ubicado en el cruce de la avenida Francisco I. Madero y Cuauhtémoc llegó a marcar 45 grados centígrados al sol durante la tarde de este jueves, una cifra que sorprendió a quienes transitaban por la zona.

“No es normal que se sienta este calor; se me calentó la camioneta por lo mismo”, relató Germán, uno de los ciudadanos afectados por las altas temperaturas.

Ángel, otro de los regiomontanos que caminaba por el primer cuadro, expresó su inconformidad ante el clima extremo. “Yo soy team frío, entonces lo estoy sufriendo como no tienes idea; aquí en Monterrey ves que hace frío tres días y ya los demás, el calor a todo lo que da”, comentó.

Y es que, como dice el popular refrán, si el clima de Monterrey no te gusta, regresa en cinco minutos. En los próximos días el panorama cambiará drásticamente, ya que para el fin de semana se espera un descenso de hasta 17 grados en la temperatura, lo que representará un respiro tras las jornadas sofocantes que se han registrado en la ciudad.

