Ofrecerá OMA a regios un aeropuerto de primer nivel

La operadora anunció un proyecto para aumentar un 50% en la capacidad del aeropuerto regio, con lo que llegará a 18 millones de pasajeros al año

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El Aeropuerto Internacional de Monterrey (AIM) aumentará 50% su capacidad para recibir hasta 18 millones de pasajeros al año, como parte de un proyecto de expansión y modernización en el que el Grupo Aeroportuario Centro Norte (OMA) invierte 8 mil millones de pesos.

La primera etapa contempla nuevas instalaciones en la Terminal A, cuyos trabajos registran un avance de 90% y cuya inauguración está prevista para la primera quincena de enero de 2027. Otras áreas se habilitarán gradualmente hasta completar la mayor parte del proyecto en diciembre de ese año.

La expansión busca responder al crecimiento económico de Nuevo León y al incremento del tráfico de negocios, mediante instalaciones más amplias, servicios digitalizados y mejoras en infraestructura y sustentabilidad.

Amplían la Terminal A y modernizan el reclamo de equipaje

Como parte de las primeras obras, OMA prepara la apertura de una nueva ampliación de la Terminal A del aeropuerto de Monterrey. El proyecto incluye la extensión del ambulatorio principal y un área de 4 mil metros cuadrados destinada al reclamo de equipaje.

Este espacio contará con cinco bandas para procesar cinco vuelos y hasta 2 mil 500 maletas por hora. También se instalarán transportadores eléctricos para pasajeros y un nuevo finger, o pasillo de desembarque, que conectará con la actual Terminal C.

La nueva conexión busca evitar que los viajeros tengan que caminar por túneles provisionales o al aire libre para llegar a las instalaciones, una situación que había generado inconformidad entre los usuarios.

Durante un recorrido por las nuevas áreas, el director general de OMA, Ricardo Dueñas Spriú, informó que la superficie del aeropuerto crecerá de 40 mil a 100 mil metros cuadrados, mientras que su capacidad anual pasará de 15 a 18 millones de pasajeros.

Invertirá OMA 8 mil millones de pesos en la expansión

Dueñas Spriú explicó que el proyecto completo contempla una inversión de 8 mil millones de pesos, equivalente a la mitad de los 16 mil millones que el grupo destina a la modernización de sus aeropuertos.

El directivo señaló que el crecimiento de Monterrey y el desarrollo de actividades empresariales, incluido el nearshoring, hacen necesario contar con infraestructura aeroportuaria que responda a la demanda de la región.

“Una gran ventaja que estamos viendo es el nearshoring y nuestro compromiso con Nuevo León es tener un aeropuerto de calidad, que no sólo tenga instalaciones de primera, sino también tecnología de primera mano”, señaló.

El calendario contempla aperturas progresivas durante 2027, con el objetivo de que para diciembre de ese año la mayor parte de las nuevas instalaciones esté lista para operar.

Incorporan tecnología digital a los servicios aeroportuarios

La modernización del Aeropuerto Internacional de Monterrey también incluye la incorporación de dispositivos digitales para agilizar distintos procesos, como el registro de equipaje, la obtención del pase de abordar y las revisiones migratorias.

De acuerdo con el director de OMA, varios de estos equipos ya están en funcionamiento y se añadirán más conforme avancen las siguientes etapas del proyecto.

“El futuro de los aeropuertos está en la tecnología, incorporar todos los procesos, digitalizar todos los procesos, incorporar inteligencia artificial en todo lo que tenemos de los aeropuertos y hacia allá vamos”, afirmó Dueñas Spriú.

El directivo agregó que la estrategia busca integrar nuevas herramientas tecnológicas a las operaciones aeroportuarias para mejorar el funcionamiento de las instalaciones y responder al crecimiento de la demanda.

Construyen plataforma para estacionar 28 aeronaves adicionales

Entre las obras previstas se encuentra una nueva plataforma kilo, destinada al estacionamiento y las maniobras de aeronaves. Esta infraestructura tendrá capacidad adicional para 22 aviones tipo C y seis tipo D, que podrán estacionarse, pasar la noche y realizar maniobras.

La apertura de esta plataforma se desarrollará por etapas: la primera está prevista para el primer trimestre de 2027 y la segunda para diciembre del mismo año.

La ampliación de la infraestructura permitirá al aeropuerto contar con más espacio para las operaciones de las aeronaves, como parte del plan general de crecimiento.

Instalan planta solar para abastecer 40% de la energía

El proyecto también contempla medidas de sustentabilidad, entre ellas la construcción de una planta solar con una capacidad aproximada de ocho megawatts, que permitirá cubrir cerca de 40% del consumo energético de la terminal mediante fuentes renovables.

OMA informó que la obra sigue principios LEED, relacionados con la excelencia en sustentabilidad, e incluye mejoras en la infraestructura eléctrica, como una subestación. Estas instalaciones buscan reducir la dependencia de otras fuentes de energía y evitar interrupciones del servicio como los apagones registrados en semanas recientes.

“Esto nos va a permitir consumir cerca del 40% del consumo de esta terminal, va a venir de fuentes solares, de fuentes renovables”, indicó el director de OMA.

Conecta Monterrey con 66 destinos nacionales e internacionales

OMA destacó la importancia del Aeropuerto Internacional de Monterrey como principal terminal aeroportuaria del norte de México. Actualmente, cuenta con conexiones a 37 destinos nacionales y 29 internacionales, distribuidos en tres continentes.

Entre los países con los que mantiene conexiones se encuentran EUA, Canadá, España, Francia, Japón, Corea, Panamá y Colombia. Estos servicios son operados por 12 aerolíneas regulares.

El director de OMA también señaló que la Copa Mundial celebrada el verano pasado representó una oportunidad para mostrar las instalaciones a viajeros internacionales. Según indicó, durante ese periodo el aeropuerto registró un incremento de 10% en el tráfico internacional.

Con las ampliaciones, la incorporación de tecnología y las obras de sustentabilidad, OMA busca que el aeropuerto de Monterrey responda al crecimiento de la actividad económica y al aumento de pasajeros en Nuevo León.