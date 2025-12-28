Info 7 Logo
VIE 14 FEB
30°

Nuevo León

Ofrecen visitas en parques estatales para disfrutar de vacaciones

Por: Diana Leyva

27 Diciembre 2025, 13:06

Compartir

Entre los espacios se encuentran las Grutas de García y Bustamante, así como el Mirador del Obispado y la Cola de Caballo

Ofrecen visitas en parques estatales para disfrutar de vacaciones

La Secretaría de Turismo invita a los ciudadanos a disfrutar de los parques estatales durante la temporada vacacional en Nuevo León.

El objetivo de estos espacios es el tener contacto con la naturaleza, actividades al aire libre y opciones accesibles para la convivencia familiar.

Parque Ecoturístico Cola de Caballo

Ubicado en el municipio de Santiago, con horario de lunes a domingo de 9:00 a 18:00 horas. Además cuenta con horarios especiales durante los días festivos del fin de año.

image00001.jpeg

Parque Recreativo El Salto

Este espacio ubicado en el municipio de General Zaragoza, opera con un horario de:

  • Lunes a sábado: 8:00 a 20:00 horas 
  • Domingo: 8:00 a 18:00 horas

image00015.jpeg

Además, cuenta con cascada, senderos, áreas para picnic y opciones de hospedaje en cabañas.

Grutas de Bustamante 

Con un horario de 9:00 a 17:00 horas durante todos los días de la semana.

image00011.jpeg

Solo presentan reajustes de horario en fechas como el 24, 25 y 31 de diciembre, y el primero de enero.

Grutas de García

Mantiene operaciones durante la temporada vacacional de 9:00 a 17:00 horas, con acceso por teleférico o vereda. 

image00004.jpeg

Mirador del Asta Bandera 

Brinda acceso gratuito todos los días, con horario regular de 8:00 a 21:30 horas, además de horarios especiales durante las fechas decembrinas.

image00008.jpeg

Con estas acciones, se fortalece la oferta turística del estado y se promueve el aprovechamiento responsable de los espacios naturales.

Además, se sugiere consultar previamente los horarios específicos, así como los costos y recomendaciones a través de @secturnl y @oseturnl

Comentarios