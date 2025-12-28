Ofrecen visitas en parques estatales para disfrutar de vacaciones

Entre los espacios se encuentran las Grutas de García y Bustamante, así como el Mirador del Obispado y la Cola de Caballo

La Secretaría de Turismo invita a los ciudadanos a disfrutar de los parques estatales durante la temporada vacacional en Nuevo León.

El objetivo de estos espacios es el tener contacto con la naturaleza, actividades al aire libre y opciones accesibles para la convivencia familiar.

Parque Ecoturístico Cola de Caballo

Ubicado en el municipio de Santiago, con horario de lunes a domingo de 9:00 a 18:00 horas. Además cuenta con horarios especiales durante los días festivos del fin de año.

Parque Recreativo El Salto

Este espacio ubicado en el municipio de General Zaragoza, opera con un horario de:

Lunes a sábado: 8:00 a 20:00 horas

Domingo: 8:00 a 18:00 horas

Además, cuenta con cascada, senderos, áreas para picnic y opciones de hospedaje en cabañas.

Grutas de Bustamante

Con un horario de 9:00 a 17:00 horas durante todos los días de la semana.

Solo presentan reajustes de horario en fechas como el 24, 25 y 31 de diciembre, y el primero de enero.

Grutas de García

Mantiene operaciones durante la temporada vacacional de 9:00 a 17:00 horas, con acceso por teleférico o vereda.

Mirador del Asta Bandera

Brinda acceso gratuito todos los días, con horario regular de 8:00 a 21:30 horas, además de horarios especiales durante las fechas decembrinas.

Con estas acciones, se fortalece la oferta turística del estado y se promueve el aprovechamiento responsable de los espacios naturales.

Además, se sugiere consultar previamente los horarios específicos, así como los costos y recomendaciones a través de @secturnl y @oseturnl