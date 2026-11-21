El evento, organizado por la Comisión Nacional del Sistema de Ahorro para el Retiro (CONSAR), fue encabezado por el alcalde de Monterrey, Adrián de la Garza

Con más de 40 trámites y servicios gratuitos relacionados con el ahorro para el retiro, pensiones y derechos laborales, este viernes fue inaugurada la Feria de Afores Monterrey 2026, que reúne a las 10 administradoras que operan en el país y diversas dependencias federales y estatales.

El evento, organizado por la Comisión Nacional del Sistema de Ahorro para el Retiro (CONSAR), fue encabezado por el alcalde de Monterrey, Adrián de la Garza Santos, y se llevará a cabo del 20 al 22 de noviembre en la Plaza Zaragoza y los bajos del Palacio Municipal.

Durante la inauguración, el edil destacó la importancia de acercar a la población herramientas que permitan proteger su patrimonio y tener mayor certeza sobre su futuro financiero.

“La certeza jurídica es una de las condiciones fundamentales para la calidad de vida, por ejemplo, el municipio de Monterrey hace un programa de testamentos que no saben el enorme agradecimiento que tienen los regiomontanos cuando tienen la seguridad y la certeza de qué va a pasar con su patrimonio una vez que no estén en este mundo, y les da una tranquilidad”, comentó.

La feria ofrece servicios como localización de cuentas Afore, consulta de saldos y semanas cotizadas, actualización y corrección de datos personales, revisión de estados de cuenta y orientación sobre pensiones, retiros, vivienda y derechos laborales.

En un mismo espacio participan las 10 administradoras de Afores, además de instituciones como el Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS), el Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado (ISSSTE), el Infonavit, el Fovissste, el SAT, la Condusef, el Renapo, la Profedet y el Registro Civil de Nuevo León.

La atención al público se brinda de 9:00 a 18:00 horas, durante los tres días de actividades, con el propósito de facilitar a las personas trabajadoras el acceso a información y servicios relacionados con sus ahorros para el retiro.

Además de De la Garza, en el acto inaugural también estuvieron presentes Julio César Cervantes, presidente de la Consar; Guillermo Zamarripa, presidente ejecutivo de la Amafore; Eduardo Alcaraz, titular de la Unidad de Incorporación al Seguro Social del IMSS; Iván Pérez Negrón Ruiz, jefe de la Unidad de Prestaciones Económicas y Salud en el Trabajo; Juan Pablo García, director general de Caintra Nuevo León; Cecilia Carrillo López, directora general de Coparmex Nuevo León, y Fernando Villarreal Garza, secretario de Educación, Capacitación y Adiestramiento de la Federación de Trabajadores del Estado de Nuevo León.