Ofrecen más de 300 talleres gratuitos en 40 centros comunitarios

Flores Serna afirmó que la inversión en este tipo de espacios busca ofrecer alternativas de formación y recreación para personas de todas las edades

Nuevo León cuenta actualmente con más de 40 centros comunitarios donde se imparten de manera gratuita más de 300 talleres educativos, tecnológicos, artísticos, culturales y deportivos para niñas, niños, jóvenes y adultos, informó el secretario general de Gobierno, Miguel Ángel Flores Serna.

Los espacios, operados por la Secretaría de Igualdad e Inclusión, buscan ampliar las oportunidades de capacitación, desarrollo personal y convivencia para habitantes de distintos municipios del estado.

Durante un mensaje sobre la estrategia de infraestructura social, el funcionario señaló que estos centros forman parte de las acciones para fortalecer el tejido social mediante actividades que promueven la participación ciudadana y el desarrollo de habilidades.

“El futuro de Nuevo León se construye con infraestructura, pero también con personas que tienen las herramientas para salir adelante. “Todas las obras, los espacios públicos y los proyectos que hacemos tienen como propósito mejorar la calidad de vida y el potencial de todas y todos los nuevoleoneses", expresó.

Flores Serna afirmó que la inversión en este tipo de espacios busca ofrecer alternativas de formación y recreación para personas de todas las edades.

“Invertir en estos espacios es fortalecer nuestras comunidades y nos acerca a la meta de hacer de Nuevo León el mejor lugar para nacer, crecer, educarse y vivir", agregó.

El secretario general de Gobierno indicó que la administración estatal continuará impulsando proyectos de infraestructura social para ampliar la cobertura de estos servicios y generar mayores oportunidades de desarrollo para la población.