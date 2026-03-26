Ofrecen industriales de NL apoyo a Sheinbaum para avance del país

Los industriales de Nuevo León, representados por Caintra, ofrecieron su apoyo a Claudia Sheinbaum para el avance del país

En su Asamblea Anual, los socios de la Cámara de la Industria de la Transformación en Nuevo León le dijeron a la presidenta Claudia Sheinbaum que pueden contar con ellos para el avance del país.

"Cuente con nosotros”, le dijo Jorge Santos, presidente de la Caintra, a la mandataria nacional luego de que ella le tomó la protesta a la mesa directiva que él encabeza para un segundo año de labores.

En el encuentro en Cintermex, Santos agradeció su apertura al diálogo, especialmente con el sector privado. “Genera círculos virtuosos y certidumbre para avanzar”, afirmó.

“Que sucedan las cosas, como las iniciativas de inversión mixta que su gobierno acaba de proponer”, declaró Santos ante la presidenta. "Cuente con nosotros a través de los organismos de representación nacional, estaremos trabajando con ustedes”, afirmó.

La Caintra le agradeció al gobernador Samuel García su trabajo por Nuevo León, y al alcalde Adrián de la Garza por el apoyo para que Monterrey se reafirme como punto atractivo para el desarrollo.

Los industriales le pidieron acabar con las trabas burocráticas y poner reglas claras.

Pidieron mejores entornos de crédito, a fin de impulsar la productividad. Este segmento enfrenta dificultades: solo el 14% del crédito bancario se destina a ellos.

Santos destacó la importancia de la educación dual porque 6 de cada 10 estudiantes se incorporan a ella si hicieron prácticas y logran salarios muy buenos.

Le dijeron a la presidenta que el reto de la calidad del aire requiere mayor profesionalización de todos los involucrados y se necesita mayor respuesta a las contingencias.