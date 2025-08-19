Ofrecen cortes de cabello gratis para niños en Santa Catarina

El municipio de Santa Catarina lanzó el programa 'Tijeretazo en este Regreso a Clases', se se brindarán cortes de cabello gratuitos a niños de educación básica

Además de apoyar con útiles escolares, el municipio de Santa Catarina ahora lanzó el programa “Tijeretazo en este Regreso a Clases” en el que se brindarán cortes de cabello gratuitos a niños de educación básica.

En 20 diferentes puntos del municipio se realizarán el “tijeretazo” el sábado 30 de agosto de 9:00 a 16:00 horas, informó la titular del DIF Municipal, Elizabeth Galicia Ruiz,

"En Santa Catarina priorizamos la economía de las familias, por eso hemos preparado este programa. Vamos a estar trabajando en puntos de mayor concentración y fácil acceso, como en espacios públicos, bibliotecas, centros comunicarnos, polivalentes", indicó Galicia.

Entre las 20 sedes del programa están la Biblioteca Dr. Eduardo Aguirre Pequeño en la colonia Viñedos, Polivalente Puerta Mitras, Polivalente Residencial Santa Catarina, Centro Comunitario Robles, Centro Comunitario López Mateos (Norte), Centro Comunitario Cima de las Mitras, Biblioteca Jorge Treviño en Infonavit La Huasteca, el Museo El Blanqueo, Polivalente de la colonia Mártires de Cananea e instalaciones del DIF.

Galicia Ruiz indicó que la administración municipal está llevando a cabo brigadas de limpieza y mantenimiento en los planteles educativos, con la finalidad de que los estudiantes cuenten con instalaciones en óptimas condiciones al iniciar el nuevo ciclo escolar el próximo 1 de septiembre.

Las personas interesadas sobre los cortes de cabello gratis pueden comunicarse al WhatsApp ciudadano 8184622514.